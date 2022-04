Verkaufsoffener Sonntag in Hamburg! Hier können Sie heute bummeln

Lust auf ein bisschen Wochenend-Shopping? Dann haben Sie an diesem Sonntag Glück: Der 3. April ist der zweite verkaufsoffene Sonntag des Jahres. Dazu gibt es ein buntes Programm mit Mitmach-Aktionen.

Von 13 bis 18 Uhr sind Geschäfte in mehreren Hamburger Stadtteilen geöffnet. Das Motto dieses verkaufsoffenen Sonntags ist „Inklusion und Integration“, unter dem auch Aktionen und Mitmach-Events veranstaltet werden.

Shopping in Hamburg: Insgesamt vier verkaufsoffene Sonntage in 2022

Hamburger können somit etwa durch die Innenstadt und die HafenCity, die Osterstraße und umliegenden Straßen oder die Ottenser Hauptstraße und die Große Bergstraße bummeln. Auch die Harburger Innenstadt ist mit vielen Geschäften geöffnet.

Auch Einkaufszentren wie das Elbe Einkaufszentrum, Wandsbeker Quarree, das Alstertal Einkaufszentrum, die Europa Passage, das Phoenix Center und die Hamburger Meile sind dabei.

Eine Liste mit allen Veranstaltungen finden Sie hier. Zwei weitere verkaufsoffene Sonntage sind für den 25. September und 6. November geplant. (ncd)