

Der Weg ins neue Kifferparadies von Altona führt durch einen unscheinbaren Hinterhof in der Ruhrstraße – mit direktem Blick auf die benachbarte Polizeiwache. Eine Beachflag mit QR-Code weist den Eingeweihten den Weg. Wer hier landet, ist selten zufällig da. Hier ist eine der ersten Ausgabestellen für legales Cannabis in Hamburg. Der Verein wirbt offen für Mitglieder. Von Montag bis Freitag gibt es Cannabis und Hasch. Doch was braucht man für den Kauf? Die MOPO hat's getestet!

