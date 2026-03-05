mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Verdi

Verdi hatte zuletzt mehrfach zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst aufgerufen (Archivbild). Foto: picture alliance / Eibner-Pressefoto | Eibner-Pressefoto/Ardan Fuessman

Verhandlungen zwischen Verdi und Hochbahn gescheitert! So geht es jetzt weiter

kommentar icon
arrow down

Die Gespräche zwischen Verdi und der Hochbahn sollen am Montag fortgesetzt werden. Die Hochbahn hat zuletzt ein verbessertes Angebot vorgelegt.

Die Tarifverhandlungen zwischen der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) und der Hamburger Hochbahn sind am Nachmittag ohne Einigung geblieben. Das teilten beide Tarifparteien am Abend mit. Die Verhandlungen sollen am Montag fortgesetzt werden. Weitere Warnstreiks sind bislang nicht angekündigt. 

Verdi fordert mehr

Die Hochbahn teilte mit, sie habe ein verbessertes Angebot vorgelegt. Das städtische Verkehrsunternehmen bietet demnach in drei Schritten bis zu 5,7 Prozent mehr Entgelt im Monat.

Das könnte Sie auch interessieren: Hochbahn, VHH und Co: Warum schon bald neue Streiks drohen

Die angedachte Laufzeit des Vertrags geht aus der Mitteilung nicht hervor. Verdi fordert 7,5 Prozent mehr Entgelt bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. (dpa)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test