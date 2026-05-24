An den Gräbern von Uwe Seeler, Helmut Schmidt, Hans Albers oder Jan Fedder treten sich die Besucher an manchen Wochenenden auf die Füße. Doch auf dem Friedhof Ohlsdorf liegen noch so viel mehr Prominente: Heute vergessene Volksschauspieler, TV-Stars, „Tagesschau“-Sprecher, Bandleader oder die bekannteste Prostituierte Hamburgs, Domenica Niehoff. Begleiten Sie die MOPO-Reporter Thomas Hirschbiegel und Florian Quandt auf eine alternative Friedhofs-Tour.

Der Friedhof Ohlsdorf (1877 eingeweiht) ist mit fast 400 Hektar Fläche nach Angaben der Verwaltung der größte Parkfriedhof der Welt. Auf dem Gelände sind etwa 202.000 Grabstätten verteilt. Hier ruhen auch viele Prominente, an die sich heute vielleicht nicht mehr alle Hamburger erinnern. Klicken Sie sich durch unsere Bildstrecke.