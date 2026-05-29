Verfahren gegen TV-Moderator Hamid Mossadegh: Jetzt äußert sich RTL2

Gegen den Hamburger Autofan und TV-Moderator Hamid Mossadegh läuft in der Schweiz ein Verfahren wegen mutmaßlicher Tempoverstöße mit Supersportwagen. Medienberichten zufolge drohen ihm im Fall einer Verurteilung bis zu vier Jahre Gefängnis. Nun äußert sich auch RTL2.

Laut Berichten von „Bild“ und „Luzerner Zeitung“ legt die Schweizer Staatsanwaltschaft Mossadegh sieben erhebliche Tempoverstöße an einem Tag zur Last. Die Vorwürfe beziehen sich auf den 8. Juni 2021. Demnach soll Mossadegh mit einem McLaren P1, einem Ferrari LaFerrari und einem Ferrari SF90 Stradale teils deutlich zu schnell unterwegs gewesen sein – darunter nach Darstellung der Berichte auch Fahrten mit mehr als 200 km/h auf der Autobahn. Im Fall einer Verurteilung drohen Mossadegh den Medienberichten zufolge bis zu vier Jahre Freiheitsstrafe.

Für Mossadegh gilt die Unschuldsvermutung. Sein Anwalt betont zudem, dass sich die Vorwürfe nach seiner Kenntnis nicht auf Blitzeraufnahmen, sondern auf Auswertungen von Videoaufnahmen stützen. Mossadegh selbst hatte in einem Statement erklärt: „Wer sportliche Autos liebt, trägt im Straßenverkehr eine besondere Verantwortung! Das ist mir heute klarer als noch vor fünf Jahren. Dem Verfahren stelle ich mich selbstverständlich.“

„Aktuell ist bis auf Weiteres keine Folge mit ihm eingeplant“

Nun äußert sich auch RTL2 gegenüber der MOPO. Hamid Mossadegh sei in unregelmäßigen Abständen als Moderator in der Sendung „GRIP – Das Motormagazin“, die für RTL2 produziert werde, zu sehen, erklärte ein Sendersprecher. „Aktuell ist bis auf Weiteres keine Folge mit ihm eingeplant.“ Nach Angaben von Mossadeghs Anwalt bestanden zuletzt allerdings ohnehin keine konkreten Vereinbarungen über weitere Folgen.

Der Sender habe Kenntnis von der medialen Berichterstattung zu einem laufenden Verfahren in der Schweiz. Da es sich um ein anhängiges Verfahren handele, äußere sich RTL2 nicht zu den konkreten Vorwürfen oder zum Verfahrensstand. „Verkehrsverstöße und mögliche Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer sehen wir grundsätzlich sehr kritisch“, erklärte der Sendersprecher. Zugleich nehme RTL2 zur Kenntnis, dass Mossadegh öffentlich erklärt habe, sich dem Verfahren zu stellen.

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Der 1979 in Teheran geborene Mossadegh wuchs in Hamburg in einer Familie von Autohändlern auf. Mit 24 Jahren begann er selbst mit dem Handel von VW Käfern und Fiat 500, später spezialisierte er sich auf exklusive Klassiker und Luxuswagen. Heute verkauft er von Hamburg aus Sportwagen und Sammlerfahrzeuge weltweit.