A7: Elbtunnel teilweise gesperrt – „auf jeden Fall mehr Zeit einplanen“

Die Entwässerungseinrichtung ist verdreckt und vereist – das gefährdet die Verkehrssicherheit auf der A7 im Elbtunnel in Richtung Süden. Daher sperrt die Autobahn GmbH am Donnerstag die vierte Röhre komplett und einen Fahrstreifen der dritten Röhre.

Die Sperrung gilt von 9 bis voraussichtlich 12 Uhr. In der dritten Röhre des Elbtunnels ist ein Streifen frei. In der vierten Röhre sind zwei Fahrstreifen bis zur Anschlussstelle Waltershof frei, um die Hafenerreichbarkeit gewährleisten zu können. Ab dort wird die Tunnelröhre gesperrt. Der Verkehr wird hier abgeleitet und kann an der Anschlussstelle Hausbruch wieder auf die A7 Richtung Hannover auffahren.

Sämtlicher Verkehr in Richtung Süden werde auf einer Fahrbahn in der dritten Röhre unterwegs sein. „Da sollte man auf jeden Fall mehr Zeit einplanen“, sagte eine Sprecherin der Verkehrsleitzentrale dazu. In Richtung Norden kann der Elbtunnel ohne Einschränkungen befahren werden.

A7: Siele am Elbtunnel stark verunreinigt und vereist

Grund: Aufgrund der Bautätigkeiten südlich des Elbtunnels im Bereich der K20 Hochstraße Elbmarsch sind die Siele stark verunreinigt. Wegen des Schneefalls und der Frosteinbrüche sind sie zudem großflächig vereist. Weitere Informationen gibt es hier.

Das könnte Sie auch interessieren: Polizei schießt nach Verfolgungsjagd auf Mercedes: Fahrer hat selbst scharfe Munition

Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, wird die eingerichtete Geschwindigkeitsbeschränkung auf 60 km/h wieder aufgehoben. Die Autobahn GmbH bittet Verkehrsteilnehmer, den Bereich unter Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung mit besonderer Vorsicht zu durchfahren. (tst)