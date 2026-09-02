Verhandlungen nicht beendet: Nun ruft Verdi die Hamburger Hafenarbeiter zum Warnstreik auf.

Verdi ruft die Hamburger Hafenarbeiter zum Warnstreik von Mittwoch bis Freitag auf. (Symbolbild) picture alliance / ABBfoto | CNTV

Die Beschäftigten im Hamburger Hafen legen erneut die Arbeit nieder: Verdi ruft ab diesem Mittwoch, dem 2. September, zu einem 48-stündigen Warnstreik auf. Damit erhöht die Gewerkschaft im Tarifstreit mit den Seehafenbetrieben den Druck auf die Arbeitgeber.

Der Warnstreik beginnt mit der Nachtschicht am Mittwoch und dauert bis Freitag, den 4. September, nach der Spätschicht. Betroffen sind Beschäftigte von mehr als einem Dutzend Hafenbetrieben – darunter die HHLA-Terminals Altenwerder, Burchardkai und Tollerort, Eurogate sowie die Gesamthafenbetriebs-Gesellschaft.

Grund für den neuen Streik ist das bisherige Angebot des Zentralverbands der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS). Mehr als 6000 Beschäftigte hatten sich an einer Befragung beteiligt und das Angebot aus der dritten Verhandlungsrunde mit großer Mehrheit abgelehnt.

Anzeige

Verdi fordert 8,2 Prozent mehr Stundenlohn, mindestens aber 2,50 Euro pro Stunde. Der Tarifvertrag soll zwölf Monate laufen. Die Arbeitgeber boten dagegen 5,1 Prozent mehr Geld rückwirkend zum 1. August 2026 bei einer Laufzeit von 18 Monaten. Zusätzlich sollte es eine Mindesterhöhung von 1,20 Euro pro Stunde geben.

Einen neuen Verhandlungstermin gibt es bislang nicht. „Wer nicht an den Verhandlungstisch will, muss den Druck von der Straße spüren. Deshalb legen wir nun die Arbeit nieder“, sagt Christian Warnke, HHLA-Beschäftigter am Burchardkai und Mitglied der Verdi-Bundestarifkommission.

Anzeige

Auch Verdis Landesfachbereichsleiter in Hamburg, André Kretschmar, macht den Arbeitgebern Druck: „Dieses Angebot reicht nicht.“ Der ZDS müsse nun an den Verhandlungstisch zurückkehren und ein verbessertes Angebot vorlegen.

Auch Hafen-Azubis streiken

Anzeige

Parallel gibt es einen weiteren Tarifkonflikt im Hamburger Hafen. Auch Auszubildende der HHLA, der HCCR Hamburger Container- und Chassis-Reparatur-Gesellschaft sowie der Fischmarkt Hamburg-Altona GmbH sollen in den Warnstreik gehen.

Sie fordern unter anderem die unbefristete Übernahme aller Auszubildenden, 200 Euro mehr Ausbildungsentgelt im Monat und einen um 50 Euro höheren Mietkostenzuschuss. Nach drei Verhandlungsrunden gibt es bislang keine Einigung.

Große Demo am Freitag durch den Hafen

Am Freitag wollen die streikenden Beschäftigten gemeinsam durch den Hamburger Hafen demonstrieren. Die Versammlung beginnt ab 8.45 Uhr am Parkplatz des Container Terminals Burchardkai, um 9 Uhr startet der Demonstrationszug.

Die Route führt über den Waltershofer Damm, die Finkenwerder Straße und den Rugenberger Damm bis zum Altenwerder Damm. Dort ist eine Zwischenkundgebung geplant, anschließend geht es zurück zum Burchardkai.