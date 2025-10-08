„Verdächtige Person vorm Ludwig-Erhard-Haus!“ Diese Worte hört Ella Carina Werner plötzlich einen Polizisten in sein Funkgerät sagen. Dann wird der Autorin klar, dass sie offenbar selbst gemeint ist. Ihr „Vergehen“: Sie hatte die CDU-Parteizentrale in Winterhude als Hintergrund für ein Foto ausgewählt, auf dem auch ein Mops und ein Bügeleisen zu sehen waren. Was sie später schildert, klingt hinreißend nach Loriot und beinhaltete eine intensive Interpretation eines Satiregedichts durch die Hamburger Polizei.





