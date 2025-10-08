mopo plus logo
Dieses Foto sorgte für Ärger: Ella Carina Werner hatte das Poster am Zaun der CDU-Zentrale am Leinpfad fotografiert

Dieses Foto sorgte für Ärger: Ella Carina Werner hatte das Mops-Poster am Zaun der CDU-Zentrale am Leinpfad fotografiert Foto: Ella Carina Werner

paid„Verdächtige Person!“ Mops sorgt für skurrilen Polizeieinsatz vor CDU-Zentrale

„Verdächtige Person vorm Ludwig-Erhard-Haus!“ Diese Worte hört Ella Carina Werner plötzlich einen Polizisten in sein Funkgerät sagen. Dann wird der Autorin klar, dass sie offenbar selbst gemeint ist. Ihr „Vergehen“: Sie hatte die CDU-Parteizentrale in Winterhude als Hintergrund für ein Foto ausgewählt, auf dem auch ein Mops und ein Bügeleisen zu sehen waren. Was sie später schildert, klingt hinreißend nach Loriot und beinhaltete eine intensive Interpretation eines Satiregedichts durch die Hamburger Polizei.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

