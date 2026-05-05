Verbrenner-Verbot zeigt Wirkung: Hamburgs Taxi-Flotte wird elektrisch

Klimaneutral durch die Stadt: Die Zahl der emissionsfreien Taxis in Hamburg ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Das geht aus einer Schriftlichen Kleinen Anfrage des SPD-Bürgerschaftsabgeordneten Ole Thorben Buschhüter hervor.

Seit Januar 2025 dürfen in Hamburg nur noch lokal emissionsfreie Taxen neu in Betrieb genommen werden. Dem Senat zufolge ist der Anteil elektrisch betriebener Taxis seit 2019 von 0,06 Prozent auf inzwischen mehr als 26 Prozent gestiegen.

Zahl emissionsfreier Taxis von zwei auf 747 gestiegen

Demnach sei die Zahl der emissionsfreien Taxis seit 2019 von zwei auf 747 gestiegen. Rund 96 Prozent davon sind batterieelektrisch unterwegs. Die 30 Brennstoffzellenfahrzeuge machen einen Anteil von vier Prozent aus.

„Diese schnelle Entwicklung ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit mit dem Taxengewerbe, klaren und verlässlichen Rahmenbedingungen sowie mehrerer Förderrunden“, so Buschhüter. Bislang seien durch die Umstellung insgesamt rund 20.400 Tonnen CO₂ eingespart worden. Perspektivisch seien bis zu 25.000 Tonnen pro Jahr möglich.

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Auch die Barrierefreiheit soll weiter ausgebaut werden: Die Zahl der Inklusionstaxen ist seit 2020 von zehn auf 64 gestiegen, 53 davon fahren bereits emissionsfrei. Mit gesetzlichen Vorgaben, Förderung und dem Ausbau der Ladeinfrastruktur sollen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass Hamburgs gesamte Taxiflotte bis 2030 emissionsfrei unterwegs sein kann. (tst)