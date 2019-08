Verbraucherschutz klärt auf: Diese Süßigkeiten-Tüte ist die Mogelpackung des Monats

Die Verbraucherzentrale Hamburg hat die Mogelpackung des Monats gekürt. Durch Tricksereien mit Preisen und Befüllungsmengen hat sich diesen Monat die Mars GmbH auf den Spitzenplatz des Siegertreppchens geschwungen. Ihre „Minis“ sind seit 2009 um bis zu 40 Prozent teurer geworden!

„Still und heimlich, dann merkt es keiner.“ Das scheint nach einer Untersuchung der Verbraucherzentrale Hamburg das Motto der Mars GmbH zu sein. Die deutsche Tochter des Süßigkeitengiganten aus den U.S.A. hat es über die letzten zehn Jahre geschafft, ihren Kunden eine Preissteigerung von bis zu 40 Prozent unterzujubeln. Und das bei einer durchschnittlichen Inflationsrate von 13 Prozent. Damit wurden die Süßigkeiten der „Mini“-Serie zur Mogelpackung des Monats.

Das Spiel mit der Füllmenge

Der Trick dahinter ist der Folgende: Im Verlauf der Jahre wurden die Preise langsam erhöht. Gleichzeitig wurde jedoch an den Befüllmengen der Packungen geschraubt. Im Verhältnis zueinander sind die Preise fast kontinuierlich gestiegen.

Nach Angaben der Verbraucherzentrale lag der Preis für eine 250 Gramm-Packung vor 2009 bei 1,99 Euro. Das sind 79,6 Cent für 100 Gramm. Im Jahr 2009 wurde dann die Packungsgröße auf 235 Gramm verringert – der Packungspreis blieb allerdings derselbe. So kosteten 100 Gramm schon 84,7 Cent. Im Jahr 2011 kletterte der 100 Gramm-Preis auf 90 Cent und so fort. 2019 liegt der Preis für 100 Gramm nun bei 1,09 Euro. Das ist eine Preiserhöhung um 37 Prozent. Da die Preise von Händler zu Händler noch einmal Schwanken können, seien die Preise laut Verbraucherzentrale um bis zu 40 Prozent gestiegen.

Mars: Entscheiden uns manchmal für Reduktion der Größe

Die Firma Mars erklärt in einer Stellungnahme, dass die Preise letztendlich von den Handelspartnern festgelegt werden. Da der 100 Gramm-Preis ausgewiesen werde, sei der Produktpreis für die Kunden stets transparent. Weiterhin müssten die eigenen Kosten gedeckt werden, etwa für Logistik, nachhaltig erzeugte Rohstoffe und innovative Produktverfahren.

„Damit unsere Produkte erschwinglich bleiben und unsere Konsumenten sie wie gewohnt genießen können, entscheiden wir uns in manchen Fällen für eine Reduktion der Größe und Grammatur“, so Mars in der Stellungnahme weiter. Grammatur meint das Verhältnis von Packungsgröße und Befüllungsmenge.

Schwellenpreise sollen eingehalten werden

Die Verbraucherzentrale Hamburg kommentiert das, indem sie auf das Bestreben der Konzerne hinweist, bestimmte Schwellenpreise einzuhalten. Die nennt man auch gebrochene Preise und jeder kennt sie: 0,99 Euro, 1,99 Euro, 2,95 Euro. Die Preise suggerieren, dass das Produkt günstiger ist, da der Wahrnehmungsfokus vieler Konsumenten auf der Vorkommastelle liegt. 1,99 Euro wird so mental eher als ein Euro verbucht anstatt als zwei.

„Die Angst, dass Kunden sich andere Produkte suchen, weil eine Packung Mars Minis plötzlich mehr als drei Euro kostet, ist groß. Meist werden „Schwellenpreise“ nur in Verbindung mit Füllmengenerhöhungen überschritten, weil dann im Marketing die Botschaft „Mehr Inhalt“ im Vordergrund stehen kann“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Verbraucherzentrale.

„Wir sind gespannt auf die weitere Entwicklung und befürchten, dass schon bald eine Füllmengenreduzierung auf 250 Gramm erfolgt, sodass die Minis dann wieder bei ihrer ursprünglichen Füllmenge von 2009 angekommen wären, der Preis aber 50 Prozent höher läge“, schließt die Verbraucherzentrale ihre Laudatio auf den Sieger der Mogelpackung des Monats.