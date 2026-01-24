Veggie-Restaurants: So schneidet Hamburg im bundesweiten Vergleich ab

Hamburg ist ein echter Hotspot für vegetarische und vegane Küche – und liegt im aktuellen Ranking deutscher Städte ganz weit vorne.

Laut einer Branchenanalyse von „Listfix“ kommt die Hansestadt auf rund 4,64 vegetarische und vegane Restaurants pro 100.000 Einwohner und steht damit auf Rang 3 bundesweit hinter Karlsruhe (5,52) und München (4,84).

Insgesamt gibt es in Hamburg etwa 86 Veggie-Restaurants, die Vegetariern und Veganern eine große Auswahl bieten – von klassischen pflanzenbasierten Lokalen bis zu modernen veganen Konzepten.

Zum Vergleich: Berlin (4,37) hat trotz einer größeren absoluten Zahl an veganen Adressen eine etwas geringere Dichte pro Einwohner, Köln (4,39) und Leipzig (4,44) liegen ebenfalls hinter der Hansestadt. (rei)