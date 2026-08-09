50 Stände mit pflanzlichem Essen und Tierschutzvereine auf dem Spielbudenplatz. Heute ist der zweite Tag – das erwartet Besucher.

Schon am Sonnabend war der Spielbudenplatz sehr gut besucht – heute startet der zweite Tag vom „Veganen Straßenfest“ . hfr

Riesenandrang auf dem Spielbudenplatz: Erstmals dreht sich an diesem Wochenende gleich an zwei Tagen auf St. Pauli alles um pflanzliches Essen, Tierrechte und Kultur – beim zwölften „Veganen Straßenfest“. Der Eintritt ist frei. Und das erwartet die Besucher:innen am heutigen Sonntag auf der Vegan-Messe und Foodfestival.

Rund 20.000 Besucher kamen 2025 auf das Straßenfest – deutlich mehr als im Jahr davor. Deswegen ist das Fest in diesem Jahr gleich an zwei Tagen. Am Sonnabend war der Spielbudenplatz bei bestem Sommerwetter bereits rappelvoll. Rund 50 Ausstellende sind dabei, darunter auch Tierrechts-Organisationen und Lebenshöfe.

Heute geht es von 11 bis 19 Uhr weiter – einige Essenstände haben sogar bis 22 Uhr geöffnet. Organisiert wird das Straßenfest vom Verein Animal Rights Watch.

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Käse und Eis ohne Milch, Wurst aus Weizen

Wer nicht hysterisch auf vegane Produkte reagiert und Lust hat, pflanzliches von Start-ups und kleinen Firmen zu probieren, bekommt ein einmalig breites Angebot: von pflanzlichem Käse bis Eis ohne Mich, von Wurst aus Weizen bis Donuts ohne Ei und Butter.

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„Vanozza“ ist dabei, ein Start-up aus Hamburg. Über ihren veganen Parmesan oder Brie (gibt’s u.a. bei Rewe) wurde schon in der wöchentlichen Vegankolumne in der MOPO berichtet. Und Gründer Nico Hansen testete für die MOPO vegane Pizza. „Casheury“ kommt aus Schweden und macht großartige halbfeste Käse-Spezialitäten aus Cashew-Kernen. Die „Vegane Fleischerei“ ist dabei, die Ende 2024 eine Filiale in Eimsbüttel eröffnete – allein der Name ist großartig, weil er einige Fleischfanatiker so schön erwartbar triggert. Und „Herbasch“ bietet Wurstalternativen an – beispielsweise nach Salami-Art.

Mehr Infos: Das gesamte Programm gibt es unter: www.veganes-strassenfest.de

Und auch die Hamburger Macher des pflanzlichen Spiegeleis „Not Egg“, das u.a. aus Sojaprotein, Mungobohnenkernen und Sojabohnenquark besteht, sind vor Ort. Am Stand von „Alfajordes de Luca“ gibt es gefüllte argentinische Doppelkekse – sehr lecker. Und am Wagen von „Marla & Mathildas“ lockt veganes Spaghettieis – ein Sommerhit.

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Auf der Spielbudenplatz-Bühne gibt es Vorträge und Diskussionen. Heute unter anderem: Zum Start um 11.30 Uhr liest der Hamburger Journalist Udo Taubitz aus seinem zookritischen Kinderbuch „Zappzarapp im Zoo“. Um 13.30 Uhr machen die österreichische Tierrechts-Aktivistin Sandra Pfister, die unter dem Namen Sandy P. Peng ein Modelabel betreibt, und der Modeladen „Vunderland“ aus dem Karoviertel eine gemeinsame Modenschau. Die vegane Foodbloggerin Franci Alexa startet um 15.15 Uhr ihre Kochshow.