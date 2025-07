Der Spielbudenplatz auf St. Pauli wird zum Gemüse-Mekka: Samstag dreht sich alles um pflanzliches Essen, Tierrechte und Kultur – beim elften „Veganen Straßenfest“. Und klar, da muss ich hin: Denn dort ist erlebbar, dass pflanzliche Küche das Gegenteil von „Gras und Steinen“ bietet.

An den Essensständen bildeten sich vergangenes Jahr lange Schlangen, fast 17.000 Menschen waren dort. 50 Ausstellende präsentieren in diesem Jahr am 26. Juli zwischen 11 und 19 Uhr die vegane Lebensweise, die Essenstände haben sogar bis 22 Uhr geöffnet. Einige kennen Sie als Empfehlung aus dieser Kolumne: die Vegane Fleischerei, die Patisserie Ima Vegan, Herbasch mit erstklassiger veganer Salami oder den pflanzlichen Käse aus Frankreich von Petit Veganne.

Vegan leben – „heute viel einfacher“