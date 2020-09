Vater des Jahres: Nina Bott nominiert ihren Freund – das ist der zuckersüße Grund

TV-Star Nina Bott (41) zeigt auf Instagram jetzt ein zuckersüßes Bild von Freund Benjamin Baarz und Tochter Luna. Die beiden haben sich als Figuren aus „Die Eiskönigin" verkleidet und besonders das Kostüm von Papa Benjamin ist ein echter Hingucker.



In einem weißen Ganzkörperkostüm, trägt Benjamin Baarz die kleine Luna am Dammtorbahnhof vorbei. „Nominiert für den Papa of the Year! Na wo gehen die beiden wohl hin?", schreibt Nina Bott unter das Bild.

Nina Bott: Er ist der Vater des Jahres

Moderatorin Nova Meierhenrich, weiß sofort des Rätsels Lösung: „Olaf rules." Der Freund von Nina Bott hat sich für die kleine Luna als Schneemann Olaf aus dem Animationsfilm „Die Eiskönigin" verkleidet. Luna durfte sich zur Feier des Tages auch ein bisschen als Eiskönigin Elsa schminken lassen. Die beiden scheinen auf dem Weg ins Kino zu sein, denn der zweite Teil des Films ist gerade angelaufen.

Was für eine liebe Geste: Für seine Tochter pfeift Papa Benjamin Baarz darauf, was andere Fußgänger von ihm denken könnten. Verständlich, dass Nina Bott ganz stolz auf ihren Freund ist und ihn als „Vater des Jahres" nominiert. (abu)