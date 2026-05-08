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Weißer Waschbär

Der junge Waschbär „Stitch“ ist ein Albino, Licht tut seinen Augen weh. Er lebt in der Wildtierstation Bergedorf unter der Obhut von Vanessa Haloui. Foto: Bettina Blumenthal

  • Bergedorf

paidHamburgs weiße Wildtiere: Hier kann man Albinos sehen – ihre Geschichte bewegt

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In der Natur wären Waschbärbaby „Stitch“ und die Frettchen-Schwestern „Alba“ und „Blance“ wohl längst dem Fuchs zum Opfer gefallen und Nutria-Oma „Snow White“ wäre verhungert. Ihr Glück: Die Tiere mit dem weißschimmernden Fell sind in der Wildtierstation des Vereins Looki e.V. gelandet. Gründerin Vanessa Haloui erklärt, warum Albinos besonders viel Pflege brauchen und trotzdem nicht alt werden. Und: wann man die Tiere besuchen kann.




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