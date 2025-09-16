mopo plus logo
Grundeinkommen

Ein Plakat der Initiative „Hamburg testet Grundeinkommen“. Foto: picture alliance/dpa/Christian Charisius

paidUS-Stiftung und Millionäre: Diese Finanziers stehen hinter den Volksentscheid-Inis

Am 12. Oktober wird es in Hamburg gleich doppelt spannend: Zwei Volksentscheide stehen an – einer für strengere Klimaziele, der andere für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Hinter beiden Kampagnen steckt nicht nur viel Engagement, sondern auch jede Menge Geld. Sogar eine US-Stiftung hat für die Grundeinkommen-Initiative 200.000 Euro überwiesen. Die MOPO zeigt, wer die wichtigsten Geldgeber sind – von Millionären über Stiftungen bis zu Unternehmen.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

