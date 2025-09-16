Am 12. Oktober wird es in Hamburg gleich doppelt spannend: Zwei Volksentscheide stehen an – einer für strengere Klimaziele, der andere für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Hinter beiden Kampagnen steckt nicht nur viel Engagement, sondern auch jede Menge Geld. Sogar eine US-Stiftung hat für die Grundeinkommen-Initiative 200.000 Euro überwiesen. Die MOPO zeigt, wer die wichtigsten Geldgeber sind – von Millionären über Stiftungen bis zu Unternehmen.

