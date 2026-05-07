Urlaub auf dem Campingplatz – was noch vor ein paar Jahren als spießig galt, ist inzwischen ein Riesen-Trend. Immer mehr Menschen verbringen die Ferien im Wohnmobil oder Zelt an der Ostsee. Das hat auch mit der weltpolitischen Situation zu tun. Ein Campingplatz-Betreiber berichtet, wie sich die Kultur zwischen den Stoffplanen und Caravans verändert hat – und warum man sich mit dem Buchen beeilen sollte.





