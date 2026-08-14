Sommer in Hamburg, aber keinen Urlaub gebucht? Kein Problem: MOPO-Locals zeigen ihre Bezirke von der schönsten Seite – mit persönlichen Geheimtipps für Natur und Freizeit, Kunst und Kultur sowie besondere Cafés und Restaurants.

Wilde Natur mitten in Hamburg, paddeln auf der Alster, eine kleine Burg und ein „Berg“ mit überraschender Aussicht: Das Alstertal im Nordosten der Stadt ist wie gemacht für einen sommerlichen Ausflug. Wer einen freien Tag draußen verbringen will, findet hier jede Menge Grün, Wasser und einige Orte, die selbst viele Hamburger kaum kennen. MOPO-Reporterin Ann-Christin Busch zeigt ihre persönlichen Favoriten – vom entspannten Frühstück über eine Tour auf dem Wasser bis zum ausgezeichneten Fischbrötchen und einem echten Gastro-Geheimtipp in Sasel.

An heißen Sommertagen lässt es sich im grünen Alstertal im Nordosten Hamburgs besonders gut aushalten. Der Morgen startet entspannt mit einem Besuch in einer Filiale des „Café Reinhardt“ (Rolfinckstraße 8-10 oder Poppenbütteler Hauptstraße 37 ab 9 Uhr).

Regelmäßig wird der Familienbetrieb vom Gourmet-Magazin „Falstaff“ als eines der besten Cafés in Hamburg ausgezeichnet. Die gute Nachricht für Langschläfer: Hier gibt es ganztägig Frühstück. Einfach in einen der gepolsterten Sessel sinken lassen und die knusprigen Brötchen probieren. Besonders lecker sind auch ihre zimtigen Artgenossen, die Franzbrötchen.

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Das Alstertal mit dem Kanu erkunden

Wer nach dem Frühstück etwas Bewegung braucht, kann zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Kanu den Alsterlauf erkunden. Einen Verleih für Kanus und Kajaks gibt es zum Beispiel beim Bootshaus „Marina Marienhof“ an der Poppenbütteler Schleuse (Marienhof 4/Bushaltestelle Schulbergredder).

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Frühstücken kann man im Alstertal besonders gut im „Café Reinhardt”. Florian Quandt

Geradezu märchenhaft thront nebenan die private Burg Henneberg mit ihren Türmchen und Erkern. Am Anleger summen die Libellen, und die Alster zeigt sich zwischen grünen Bäumen und Auen von ihrer ursprünglichen Seite. In Richtung Norden können Sie den malerischen Alsterwanderweg zur Mellingburger Schleuse entlangradeln, wandern oder flussaufwärts paddeln.

„Müllberg” – klingt komisch, ist aber schön

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Ein weiteres Abenteuer wartet im Stadtteil Hummelsbüttel: Der 79 Meter hohe Müllberg liegt in einem Naturschutzgebiet und ist landschaftlich schöner, als es sein Name vermuten lässt (Bushaltestelle Heimgarten, Parkplatz: Glashütter Landstraße). Bis in die 1990er Jahre wurde das Gebiet als Mülldeponie genutzt, inzwischen ist der Schuttberg begrünt und begehbar.

Die Aussicht vom „Müllberg” in Hummelsbüttel – wer genau hinschaut, kann den Hamburger Fernsehturm in der Ferne erkennen. Florian Quandt

Der Weg nach oben ist zwar etwas steinig und führt durch dichtes Geäst, aber der Blick entschädigt für die Strapaze. Vor Ihnen erstreckt sich die Hamburger Skyline, und bei gutem Wetter können Sie sogar bis zum Fernsehturm schauen. Hinweis: Geben Sie auf Mountainbiker acht, die hier gern todesmutig herumrasen.

Vom vielen Entdecken knurrt wieder der Magen. Wer auf den Müllberg gekraxelt ist, kann oben auf der Spitze oder unten am zugehörigen „Hummelsee“ eine Picknickpause einlegen.

Hamburgs bestes Fischbrötchen gibt’s im Alstertal

Wer sich fürs Wandern an der Alster entschieden hat, findet direkt an der Poppenbütteler Schleuse das „The Locks“ mit regionaler Küche. Hier gibt es mittags das Dreigängemenü schon für unter 30 Euro. Sollten Sie in Richtung der Mellingburger Schleuse gewandert sein, empfiehlt sich ein Stopp in der „Schleusenbude“ (Mellingburgredder 1). Hier gibt es walisisches Streetfood – und für das Fischbrötchen gab’s gerade eine Top-Auszeichnung.

Im „The Locks” an der Poppenbütteler Schleuse lässt sich eine Mittagspause einlegen. Florian Quandt

Anschließend können Sie noch ein bisschen im nahen Alstertal-Einkaufszentrum (AEZ) mit seinen mehr als 240 Geschäften bummeln. Schick einkaufen geht nämlich nicht nur in der City.

Ein echter Geheimtipp in Sasel

Wenn Sie lieber abends essen gehen, habe ich zum Schluss noch einen echten Geheimtipp: das „Schnoors“ in Sasel (Donauweg 2). Etwas versteckt in einer Einfamilienhaussiedlung gelegen hat das Lokal eine kleine, aber sehr feine Speisekarte mit viel fangfrischem Fisch aus der Ostsee.

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Oder haben Sie noch Lust auf richtig gutes hausgemachtes Eis? Dann unbedingt beim „Eiswerk Pavillon“ (Poppenbütteler Weg 175) oder bei „Bitte mit Sahne“ (Saseler Markt 3) vorbeischauen. Letzteres Eiscafé schaffte es übrigens auch schon unter die Besten bei „Falstaff“. Neben den klassischen Sorten gibt es täglich neue Besonderheiten wie Lavendel oder Himbeer-Lakritz. Guten Appetit und gute Erholung!