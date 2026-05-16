Seit Beginn des Iran-Kriegs schießen die Preise für Sprit und Kerosin in die Höhe. Wenn die Blockade der Straße von Hormus weiter anhält, könnte das Kerosin knapp werden. Welche Auswirkungen würde dies auf unseren Sommerurlaub haben? Die MOPO beantwortet die wichtigsten Fragen rund um Kostenexplosion, Reiseunsicherheit und Urlaubsalternativen – und gibt Tipps für das Verreisen in unruhigen Zeiten.





