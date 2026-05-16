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Blick auf den Strand Playa de Palma auf der Mittelmeerinsel Mallorca im April 2026.

Sonne am Playa de Palma auf Mallorca, doch der Urlaub könnte teurer werden. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen

paidKerosin-Krise: 16 Tipps für den Urlaub – das müssen Sie bei Ziel und Buchung beachten

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Seit Beginn des Iran-Kriegs schießen die Preise für Sprit und Kerosin in die Höhe. Wenn die Blockade der Straße von Hormus weiter anhält, könnte das Kerosin knapp werden. Welche Auswirkungen würde dies auf unseren Sommerurlaub haben? Die MOPO beantwortet die wichtigsten Fragen rund um Kostenexplosion, Reiseunsicherheit und Urlaubsalternativen – und gibt Tipps für das Verreisen in unruhigen Zeiten.


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