Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gibt eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter aus.

Über der Binnenalster brauen sich schon dunkle Wolken zusammen. Florian Qaundt

Für Mittwochnachmittag gibt es eine amtliche Wetterwarnung vor starkem Gewitter. Dabei kommt es zu Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 km/h sowie Starkregen und Hagel.

Es besteht akute Lebensgefahr durch Blitzschläge. Zudem wird vor herabstürzenden Ästen, umherfliegende Gegenständen, vereinzelte, rasche Überflutungen von Straßen und Unterführungen, Aquaplaning und Hagelschlag gewarnt.

Schutz suchen, kein Aufenthalt im Freien

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Der Aufenthalt im Freien sollte dringend vermeiden werden, zur Not solle man Schutz suchen. Frei stehende Objekte sollten gesichert und der Aufenthalt in Gewässernähe gemieden werden. (mp)



