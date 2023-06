„Extrem heftiger Starkregen“: Nina-Warn-App warnt vor Unwetter in Hamburg

Das wird heftig! Über Niedersachsen und auch über Hamburg kommt heute einiges vom Himmel. Die Nina-App warnt vor „heftigem Starkregen“ und auch Experten rechnen mit Unwetter, Hochwasser und Überschwemmungen.

Die Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes, kurz Nina-App, warnt Nutzer vor dem kommenden Unwetter. Es wird wohl zu heftigen Regengüssen kommen.

„Ab heute Nachmittag bis in die Morgenstunden zum Freitag sind aufgrund von lokal teils extrem heftigem Starkregen starke Wasserstandsanstiege insbesondere in Bächen und kleineren Flüssen möglich“, teilte die Hochwasservorhersagezentrale in Hildesheim am Donnerstagmorgen mit. Die genaue Lage und Intensität der Niederschläge könne aktuell nicht zuverlässig vorhergesagt werden. Hochwasservorhersagen seien bei solchen Wetterlagen mit Unsicherheiten verbunden, hieß es.

Seit dem Mittag gilt darüber hinaus auch eine amtliche Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für weite Teile Niedersachsens, Hamburg und den Süden Schleswig-Holsteins: Dort werden ab dem Abend zwischen 30 und 60 Liter Niederschlag innerhalb von sechs Stunden zu erwartet. Regional sei sogar „extremer Starkregen“ möglich, bei dem im selben Zeitraum bis zu 150 Liter pro Quadratmeter fallen.

Niedersachsen: Experten warnen vor heftigen Niederschlägen

Je nach Ort und Stärke der Niederschläge könne es ab dem späten Donnerstagabend dazu kommen, dass Flusspegelstände die sogenannte Meldestufe drei überschreiten, teilte die Behörde mit, die zum Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) gehört. Es gibt vier Meldestufen.

Bei der Meldestufe drei sind den Angaben zufolge Überschwemmungen größerer Flächen, einzelner Grundstücke, Straßen und Keller möglich. „Auch fern von Gewässern können Überflutungen auftreten“, teilte die Behörde mit. (dpa/mp)