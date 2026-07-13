Ein starkes Unwetter hat im Norden für zahlreiche Schäden gesorgt. Unter anderem fielen große Hagelkörner vom Himmel.

Ein starker Hagelschauer hat am Montagabend in Heidenau in der Gemeinde Tostedt (Landkreis Harburg) zahlreiche Schäden verursacht.

Nach ersten Angaben begann das Unwetter gegen 20 Uhr über dem Ort. Die Hagelkörner waren so groß und wuchtig, dass bei mehreren Autos Scheiben durchschlugen, teils während der Fahrt.

Zudem stehen Straßen im betroffenen Gebiet unter Wasser. Auch Gebäude wurden durch den Hagel beschädigt. Einen genauen Überblick über das Ausmaß der Schäden gibt es bislang nicht.

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Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die Aufräumarbeiten und die Schadensaufnahme dürften sich in den kommenden Stunden fortsetzen. Auch im Nachbarort Tostedt fluteten Hagelkörner die Straßen.