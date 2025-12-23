mopo plus logo
Blick über die Binnenalster mit Alstertanne zum Jungfernstieg in Hamburg

Rätseln unterm Weihnachtsbaum mit dem Hamburg-Quiz der MOPO. Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Christian Ohde

Unser Quiz für Stadtkenner: Testen Sie hier Ihr Hamburg-Wissen!

Stadtgeschichte, Insider-Wissen, Anekdoten – mit diesem Quiz fordert das MOPO-Team Sie heraus:

Knobeln unterm Tannenbaum: Das MOPO-Team hat in den vergangenen Wochen die Köpfe zusammengesteckt und 100 Fragen für Sie entwickelt. Die Idee: Deren Beantwortung soll Spaß machen, lehrreich sein – und Ihnen vor allem jede Menge amüsante Anekdoten liefern. Zum Abschalten vom Feiertagsstress oder zum gemeinsamen Rätseln!

Hier im Artikel finden Sie eine Auswahl der Fragen. Die volle Ladung Hamburg-Rätselspaß gibt es ab sofort in der aktuellen Wochenmopo, der dicksten regulären MOPO seit Bestehen unserer Zeitung!

MOPO

Die WochenMOPO – dieses Mal schon am Dienstag und überall, wo es Zeitungen gibt!
Zu Weihnachten mit einer extra-dicken Ausgabe auf 128 Seiten – u.a. mit diesen Themen:

  • 100 Fragen für Hamburg-Kenner: Das MOPO-Mega-Quiz für alle Vollblut-Hanseaten
  • Glaube: Warum MOPO-Reporterin Katharina Langenbach (33) noch Mitglied in der Kirche ist
  • Stadtplanung: Oberbaudirektor Franz-Josef Höing will Hochhäuser an den Magistralen errichten
  • Popstar im Interview: Johannes Oerding über Vorsätze, Speckröllchen und Hamburger Fußball
  • Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag
  • 20 Seiten Sport: HSV und St. Pauli vor spannenden Wintertransfers
  • 34 Seiten Plan 7: Hamburgs erstes Porridge-Café sowie Ausgeh-Tipps für jeden Tag
  • Mit dem TV-Programm für Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage – und mit dem „Schöne Bescherung“-Gewinnspiel

Hier kommen die ersten Fragen. Viel Spaß beim Rätseln!

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

