Katharina Fegebank verbringt als „Oberleutnant zur See“ eine Woche an einer Marineschule. Weshalb Hamburgs zweite Bürgermeisterin diese Entscheidung getroffen hat.

Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank tauscht für eine Woche Kleid und Blazer mit einer Marineuniform.

Von Samstag an nimmt sie an der Marineschule in Mürwik (Flensburg) an einer Informationsveranstaltung der Marine für zivile Führungskräfte teil, wie Vize-Senatssprecher Dennis Heinert der Deutschen Presse-Agentur sagte. Während der Übungswoche erhalte die Grünen-Politikerin und Umweltsenatorin den Dienstgrad „Oberleutnant zur See“.

Fegebank: „Bundeswehr gehört in die Mitte unserer Gesellschaft“

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„Wir alle spüren und sehen die stärker werdende Bedrohungslage in Deutschland und für Deutschland“, sagte Fegebank. Deshalb sei es ihr ein großes Anliegen, die Bundeswehr in ihrer Rolle als Verteidigerin des Landes und der Demokratie zu unterstützen. „Die Bundeswehr gehört in die Mitte unserer Gesellschaft, dies ist durch das Aussetzen der Wehrpflicht vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten. Daran wollen wir gemeinsam arbeiten.“

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Sie finde es deshalb toll, dass die Marine in der kommenden Woche zivilen Führungskräften die Möglichkeit eines vertieften Einblicks in ihre Arbeit gebe – und sie freue sich „natürlich auch als Norddeutsche besonders auf die Tage an Bord“.

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Während der Übungswoche gibt es den Angaben zufolge zahlreiche Vorträge, Briefings und Diskussionsrunden. Die Teilnehmenden können sich aber auch ein U-Boot ansehen, an praktischen Übungen teilnehmen und erhalten Einblicke an Bord. (dpa/mp)