Kürzungen, weniger Studienplätze, kürzere Öffnungszeiten der Bibliotheken: Die Universität Hamburg muss sparen. Noch im Dezember warnte Universitätspräsident Hauke Heekeren in einem Brief an Wissenschaftssenatorin Maryam Blumenthal (Grüne) vor Kürzungen und möglichen Qualitätseinbußen. Jetzt haben beide gemeinsam am Montag den ersten Spatenstich für einen neuen Forschungsbau in Bahrenfeld gesetzt – Kostenpunkt: 247 Millionen Euro. Wie passt das zusammen?

Einen „guten Tag für den Wissenschaftsstandort Hamburg”, nannte Uni-Präsident Heekeren den Spatenstich für das Millionen-Projekt. Auch wenn alles schwierig und angespannt sei, sei ihm nicht bange. Der neue Millionen-Bau soll ab 2029 Spitzenforschung im Bereich der Experimentalphysik in Hamburg ermöglichen, hier sollen rund 200 Forschende arbeiten. Gleichzeitig ist an der Uni derzeit ein Sparkurs angesagt.

Uni Hamburg fährt Sparkurs