Für Autobesitzer ist er eine Plage, aber dass die Stadt Hamburg eine Vorzeige-Kita schließt, weil sie gegenüber einem Marder kapituliert, das ist kaum zu glauben. Passiert aber gerade im Bezirk Harburg. Der städtische Kita-Betreiber Elbkinder sieht keine Alternativen zur Schließung der Kita „Elfenwiese“ und hat bereits einen Teil der Kinder „evakuiert“. Die CDU protestiert und spricht von einem „billigen Alibi“.





