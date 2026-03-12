Ältestes Dampfschiff Deutschlands ist jetzt an Land

Nanu, was macht denn der Alsterdampfer hier an Land? Am Mittwochvormittag hat ein Kran die „St. Georg“ aus dem Osterbekkanal gehievt. Der Grund: Das älteste Dampfschiff Deutschlands muss repariert werden.

Die „St. Georg“ dürfte vielen Hamburgern bekannt sein, die regelmäßig am Jungfernstieg vorbeikommen. Der kleine Dampfer legt gelegentlich an der Binnenalster an und ist das einzige Schiff des Alsterdampfschifffahrt-Vereins mit Fahrgenehmigung für die Alster, wie das „Abendblatt“ berichtet.

Nun wurden zwei schadhafte Stellen im Rumpf des Schiffes festgestellt, in der Nähe des Tanks. Für die Reparatur muss das Schiff an Land gebracht werden, doch die Alsterwerft an der Jarrestraße (Winterhude) steht derzeit dafür nicht zur Verfügung. Deshalb werden die Arbeiten direkt vor Ort an der Straße Lämmersieth (Barmbek-Nord) durchgeführt.

Reparatur von Alster-Dampfschiff kostet 300.000 Euro

Dafür wurde das historische Dampfschiff aus dem Jahr 1876 mithilfe eines Krans aus dem Osterbekkanal gehoben – eine kostspielige Aktion. Die Reparaturkosten sollen sich auf rund 300.000 Euro belaufen, heißt es in dem Bericht.

Besonders bitter: Eigentlich hätten im März die ersten Fahrten der Saison stattfinden sollen. Die geplanten Termine müssen nun abgesagt werden – obwohl bereits Tickets verkauft wurden. Der Verein spricht von einem Dilemma, da offenbar keine finanziellen Reserven vorhanden sind. Planmäßig soll das Schiff am 23. März wieder zu Wasser gelassen werden.