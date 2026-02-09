Ungemütliches Wetter: Jetzt führt uns der Winter aufs Glatteis

Kalte Nächte, glatte Straßen und kaum Sonne: In Hamburg und Schleswig-Holstein bleibt das Wetter weiterhin unerfreulich.

Frostige Temperaturen und örtliche Glätte prägen in den kommenden Tagen das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein. Heute kommt es bis in den Vormittag hinein stellenweise zu Glätte durch gefrierende Nässe, mit geringer Wahrscheinlichkeit auch durch leichten gefrierenden Sprühregen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) bekannt gibt.

Den Montag über ist es überwiegend bedeckt. Nur vereinzelt fällt etwas Schneegriesel oder Sprühregen, der teilweise gefrieren kann. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen null Grad auf Fehmarn und etwa zwei Grad in Hamburg sowie auf Helgoland.

Wetter in Hamburg: Dienstag weiter trüb

In der Nacht zu Dienstag bleibt es verbreitet bedeckt und teils neblig-trüb. Besonders in der Nordosthälfte fällt zeitweise etwas Sprühregen, der stellenweise gefrieren kann. Örtlich besteht Glättegefahr. Die Temperaturen sinken auf Werte um null Grad.

Das könnte Sie auch interessieren: Schon wieder kein Durchkommen! Eis legt Fähre zu Ostseeinsel lahm

Am Dienstag bleibt das Wetter stark bewölkt bis neblig-trüb, meist trocken. Die Temperaturen steigen auf rund drei Grad.

In der Nacht zu Mittwoch erneut Regen und Schnee

In der Nacht zum Mittwoch setzt bei bedecktem Himmel leichter Regen oder Sprühregen ein, im Nordosten anfangs auch Schnee. Dabei besteht erneut Glättegefahr. Die Tiefstwerte liegen zwischen –1 und +1 Grad. Auch am Mittwoch bleibt das Wetter stark bewölkt bis bedeckt. Von Südwesten her fällt erneut Regen bei Höchstwerten um drei Grad. (mp/dpa)