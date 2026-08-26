Bei einem Unfall mit einem Linienbus und einem Lastwagen sind in Altona zwei Menschen leicht verletzt worden.

Bei einem Busunfall in Altona gab es zwei Verletzte. dpa/ Karsten Kortenhorn

Bei einem Unfall mit einem Linienbus und einem Lastwagen nahe dem Bahnhof Altona sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Das sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage.

Der Lkw soll nach Angaben des Lagedienstes auf der Max-Brauer-Allee auf den Linienbus aufgefahren sein. Auf Bildern vom Unfallort waren an der hinteren rechten Seite des HVV-Busses mehrere geborstene Scheiben und beschädigte Türen zu sehen.

Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt, wie ein Sprecher der Feuerwehr bestätigte. Eine von ihnen wurde von Glassplittern an der Stirn verletzt. Beide konnten jedoch vor Ort vom Rettungsdienst versorgt werden und mussten nicht in ein Krankenhaus. Nähere Angaben zum Alter der Verletzten, konnte der Sprecher zunächst nicht machen.

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Die Max-Brauer-Allee war während des Einsatzes von 19.07 bis 20.01 gesperrt. (dpa)