Unfall in Hamburg: Rollerfahrer kracht in Corvette – 68-Jähriger schwer verletzt

Fuhlsbüttel -

Schwerer Unfall in Hamburg: Ein 68-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag auf der Kreuzung zwischen Alsterkrugchausee und Hornkamp mit seinem Roller in eine Chevrolet Corvette gekracht.

Gegen 14.40 Uhr fuhr der Rollerfahrer aus noch ungeklärter Ursache auf das Fahrzeug auf und stürzte. Dabei erlitt er laut Polizei Pressestelle mehrere Knochenbrüche und ein Hochgeschwindigkeitstrauma.

Er wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Straße rund um die Unfallstelle wurde komplett gesperrt. Der Verkehrsunfalldienst hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.