Unfall im Hafen: Giftiger Stoff läuft in die Elbe – Regen macht alles schlimmer

Am Sonntagmittag kam es auf dem Containerterminal am Waltershofer Damm zu einem Zwischenfall: Beim Verladen eines Containers trat eine giftige Flüssigkeit aus, die teilweise in die Elbe gelangte. Die Reinigungsarbeiten haben inzwischen begonnen, wurden jedoch durch den starken Regen der vergangenen Tage erschwert.

Ein Container mit dem Stoff LIPATON SB 29Y146 kollidierte in der Luft mit einem Befestigungspfeiler und verlor dabei flüssigen Inhalt. Der gefährliche Industrierohstoff verteilte sich über das Deck und den Rumpf der MSC Soraya und gelangte teilweise in die Elbe, teilte die Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft mit.

Keine Gefahr für die Bevölkerung

Die Eindämmung der Flüssigkeit und die Reinigung am Heck des Schiffes gestalteten sich schwierig: Der Stoff ist in flüssigem Zustand wasserlöslich und trocknet an der Luft nur langsam. Der Feuerwehr gelang es nicht, die Substanz aus dem Wasser abzusaugen. Zudem spülte starker Regen am Sonntagabend weitere Rückstände vom Schiffsdeck in die Elbe. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand laut Behörden jedoch nicht.

Derzeit trocknen verbleibende Reste der Flüssigkeit an Deck. Die ausgehärtete Masse muss per Hand entfernt werden. Die beauftragte Reinigungsfirma rechnet mit einem Abschluss der Arbeiten in einigen Wochen. Um den Betrieb des HHLA-Terminals nicht weiter zu behindern, wurde die MSC Soraya an einen anderen Liegeplatz verlegt. (mp)