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Stau auf der A7 (Symbolbild).

Stau auf der A7 (Symbolbild) Foto: Bodo Marks/dpa

  • Waltershof

Unfall hinter dem Elbtunnel: Stau auf der A7 zur Rushhour

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Die Polizei spricht von einem „kleineren Unfall“ – die Auswirkungen sind aber deutlich spürbar: Auf der A7 in Richtung Süden staut sich hinter dem Elbtunnel der Verkehr.

Gegen 14.30 Uhr hatte es kurz vor der Ausfahrt Waltershof gekracht. Es gab laut Polizei „leichten Personenschaden“.

Stau hinterm Elbtunnel – und das mitten im Berufsverkehr

Der Unfall ereignete sich im Bereich einer Baustelle auf einem sogenannten allein geführten Fahrstreifen. Daher hatten die nachfolgenden Autofahrer keine Möglichkeit, an dem liegengebliebenen Wagen vorbeizufahren. Das verhindern Beton-Absperrungen links und rechts der Spur. Das Resultat: Stau – und das mitten im Berufsverkehr.

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Ein Abschleppdienst ist laut Polizei schon unterwegs. Wie lange der Fahrsteifen noch blockiert sein wird, ist nicht abzusehen.

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