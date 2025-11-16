Unfall im Hamburger Hauptbahnhof: Ein Mann ist in der Nacht zum Sonntag torkelnd ins Gleis gestürzt und wurde von einer einfahrenden S-Bahn erfasst. Reisende reagierten blitzschnell.

Wie die Bundespolizei am Morgen mitteilte, war der Mann gegen 2.45 Uhr vom Bahnsteig ins Gleis 3 gefallen. Kurz darauf fuhr eine S-Bahn der Linie S3 ein und überrollte den Mann. Reisende versuchten zuvor, den Triebfahrzeugführer per Handzeichen zu warnen, konnten den Unfall aber nicht verhindern. Sie setzten den Notruf ab und betreuten den Verletzten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte.

Unfall Hauptbahnhof: Mann stürzt ins Gleis und wird überrollt

Bundespolizei und Feuerwehr räumten und sperrten anschließend den Bahnsteig. Die Feuerwehr konnte den Mann durch das Zurückschieben der S-Bahn befreien. Er kam mit Verletzungen, darunter einem Armbruch, ins Krankenhaus. Hinweise auf Fremdverschulden oder einen Suizidversuch gibt es nach Auswertung von Zeugenangaben und Videoaufnahmen nicht.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Vorfall in Hamburg: So überleben Sie einen Sturz ins Bahngleis

Der Triebfahrzeugführer wurde nach dem Unfall von der Bundespolizei betreut und an den Notfallmanager übergeben. Gegen 3.35 Uhr wurden die Einsatzmaßnahmen beendet und die Unfallstelle freigegeben. (dpa/mp)