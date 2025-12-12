Pkw-Crash mit Zugmaschine sorgt für Stau in der Rushhour

Eine Person wurde bei einem Unfall in Hausbruch am frühen Freitagmorgen verletzt. Die betroffene Kreuzung ist teilweise noch gesperrt – es kommt zum Stau.

Gegen 6 Uhr morgens krachte es an der Kreuzung Cuxhavener Straße und Waltershofer Straße: Ein Lkw und ein Auto prallten zusammen, so die Polizei zur MOPO. Eine Person wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Lkw und vor allem der Pkw wurden schwer beschädigt.

Wie es zu dem Unfall kam, war am Freitagmorgen noch unklar. Weil die Kreuzung teilweise gesperrt werden musste, bildete sich schnell ein Stau bis auf die B73. (nf)