Nach jahrelangem Zoff beginnt ab Mittwoch der Transport der neuen, gigantischen Sternbrücke. Kritiker haben sie „Monsterbrücke“ getauft, ein Architekturwerk, das nicht in den dicht bebauten Stadtteil passe.

Die neue Sternbrücke wurde erfolgreich auf die Max-Brauer-Allee geschoben. Viele Schaulustige verfolgen das Spektakel. Florian Quandt

Es geht los! Nachdem die alte Sternbrücke bereits in der vergangenen Woche abgerissen wurde, setzt sich jetzt ihr gigantischer Nachfolger in Bewegung – und das einen Tag früher, als eigentlich geplant. Vor Ort haben sich etliche Schaulustige versammelt.

Für Janna Wiedmaier, Projektleiterin der Sternbrücke, und ihr Team ist es ein Tag, auf den sie jahrelang hingearbeitet haben. Ab Mittwochmittag wird die neue Sternbrücke von ihrem bisherigen Platz auf der Brammerfläche auf die bereits seit Wochen abgesperrte Max-Brauer-Allee geschoben.

Transport der Sternbrücke sollte eigentlich erst am Donnerstag losgehen

Anzeige

Um das Gewicht von immerhin 3685 Tonnen besser zu verteilen, wird dafür ein sogenannter „Tausendfüßler“, ein Fahrzeug für extrem schwere Lasten, genutzt. Zusätzlich haben Arbeiter die Straße aufgeschüttet und darauf Betonplatten verteilt.

Eigentlich sollte der Transport erst Donnerstagnacht losgehen, aber die Transportfirma hatte sich kurzfristig doch dafür entschieden, lieber im Hellen zu arbeiten. Schon vor 12 Uhr haben sich bereits etliche Schaulustige zum Brücken-Transport versammelt. Aus dem Café „Mammalicios“ hört man den Song „Bridge over troubled water“.

Anzeige

Die roten Stangen sind nur für den Transport gedacht, sie werden später entfernt. Florian Quandt Kurz vor dem Brücken-Transport haben sich am Schulterblatt bereits etliche Schaulustige versammelt. Florian Quandt Die neue Sternbrücke wird am Mittwoch von der Brammerfläche auf die Max-Brauer-Allee transportiert. Florian Quandt Unter der Brücke befinden sich sogenannte „Tausendfüßler“, Transportfahrzeuge für schwere Lasten. Florian Quandt Die neue Sternbrücke wurde erfolgreich auf die Max-Brauer-Allee geschoben. Viele Schaulustige verfolgen das Spektakel. Florian Quandt Die neue Sternbrücke wurde auf die Max-Brauer-Allee verschoben – bis kurz vor die Wohngebäude. Florian Quandt

Anschließend wird die Brücke ab circa 13 Uhr für acht Stunden auf ihre spätere Zielhöhe an der Max-Brauer-Allee/Stresemannstraße sechs Meter hochgepumpt. Möglich ist das mithilfe von Hydraulikzylindern und Holzelementen.

Am Donnerstag wird die Brücke zur Kreuzung transportiert

Anzeige

Erst am Donnerstagmorgen um kurz nach 10 Uhr soll die Brücke dann ihren 500 Meter langen Weg bis zur Zielkreuzung antreten. Gesteuert wird das Fahrzeug von einem Menschen mit Fernbedienung. „Das Gefährt ist voraussichtlich mit einer Geschwindigkeit von ein bis zwei Kilometern pro Stunde unterwegs“, hatte Projektleiterin Wiedmaier bereits erklärt.

Anwohner wurden bereits aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen, sie werden in Hotels untergebracht. Der Fahrtweg in der Max-Brauer-Allee wird für alle Unbeteiligten abgesperrt sein, Sicherheitsposten werden dafür installiert.

Kritiker zeigen sich skeptisch angesichts des Transports der Sternbrücke

Einige Möglichkeiten gibt es aber doch, dem Brücken-Spektakel beizuwohnen, zum Beispiel in der Stresemannstraße in Höhe der Oelkersallee oder Eifflerstraße oder neben der Brammerfläche an der Kreuzung Max-Brauer-Allee/Schulterblatt. Zum „Bridge Watching“ lädt zudem am Mittwoch und Donnerstag das Restaurant „Batu“ an der Eimsbütteler Straße 1 auf die Dachterrasse ein: „Come early, apparently, the bridge does“ – heißt es in ihrem Instagram-Beitrag („Kommt früh, denn anscheinend tut die Brücke das auch“).

Die Kritiker des Neubauprojekts, Initiative Sternbrücke, zeigen sich wiederum skeptisch: „Bekommen die das Riesending wirklich transportiert und eingesetzt?“, heißt es in einem Beitrag auf Instagram. „Wir wollen nicht vergessen, was durch falsche Planung und die überdimensionierten Ausmaße der neuen Brücke alles kaputtgegangen ist.“ Immerhin mussten für den Transportweg nicht nur über 80 Bäume, sondern auch mehrere Gebäude im Bereich der Kreuzung weichen.