Die neue Sternbrücke in Altona liegt auf der Zielgeraden, am Donnerstag geht es für das 108 Meter lange Brückenkonstrukt über die Max-Brauer-Allee.

Es ist wirklich ein absurdes Bild, das sich in der Max-Brauer-Allee, Höhe Schulterblatt am Donnerstagmorgen bietet: Die neue Sternbrücke, ihres Zeichens 108 Meter lang und 25 Meter hoch, wurde über Nacht auf sechs Meter Höhe gepumpt. Jetzt geht es auf die Schlussgerade in Richtung der Kreuzung zur Stresemannstraße. Könnte das angekündigte Gewitter dem Ganzen noch einen Strich durch die Rechnung machen?

„Jan, es kann losgehen!“, mit diesen Worten gibt Projektleiterin Janna Wiedmaier (36) den Startschuss für den Transport der neuen Sternbrücke. Diese steht am Donnerstagmorgen in sechs Metern luftiger Höhe auf sogenannten „Tausendfüßlern“, Fahrzeugen für extrem sperrige und schwere Lasten.

Sternbrücke setzt sich am Donnerstagmorgen in Bewegung

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Es rumort laut, dann setzen sich die vielen Räder tatsächlich langsam in Bewegung. Gesteuert werden sie von einem Menschen mit Fernbedienung. Stück für Stück schiebt sich das riesige Konstrukt in Richtung der Zielkreuzung – bis es dann plötzlich nach knapp 20 Minuten wieder stoppt. „Wir liegen sehr gut in der Zeit und haben viel Puffer eingeplant“, erklärt die Projektleiterin. Dabei ist auch das angekündigte Gewitter für heute einberechnet, in der Zeit kann die Brücke einfach abwarten.“





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An der Kreuzung Max-Brauer-Allee/Stresemannstraße muss noch der letzte Schutt vom Abriss der alten Brücke weggeräumt werden, bevor die neue eingesetzt werden kann. Bis spätestens Mitternacht, rechnet die Deutsche Bahn, soll das Spektakel über die Bühne gebracht worden sein.

Tjarks: Neue Sternbrücke könnte ein neues Wahrzeichen für Hamburg werden

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„Das ist wirklich ein absoluter Höhepunkt jahrelanger Planung“, bilanziert DB-Infra-Go-Vorstand Gerd-Dietrich Bolte. „Dahinter stecken nicht nur 3700 Tonnen Stahl und mehr als 1000 Schweißnähte, sondern vor allem höchste Ingenieurskunst. Wir bedanken uns vor allem auch bei den Anwohnerinnen und Anwohnern für ihre Geduld und ihr Verständnis.“

1000 Züge sollen künftig täglich über die neue Brücke fahren, etwa 100 mehr als zuvor. Immerhin handelt es sich bei der Strecke laut Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) um einen zentralen Punkt im europäischen Bahnnetz. Hier fahren fast alle Züge in Richtung Skandinavien, dazu die täglichen S-Bahnen und Regios.

„Die alte Brücke war eine Ingenieurskunst der 1920er Jahre und hat 100 Jahre gute Dienste geleistet“, fährt Tjarks fort. „Eine tolle, schöne Brücke – aber sie war nicht mehr reparabel.“ Die neue Sternbrücke könnte laut ihm zu einem neuen Wahrzeichen der Stadt werden.



