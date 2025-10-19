mopo plus logo
Christian Carstensen (52) ist seit August Bezirksamtsleiter in Harburg.

  • Harburg

paidUmziehen kommt für ihn nicht in Frage: Neuer Bezirkschef bekommt einen Chauffeur

Benötigen Bezirksamtsleitungen Dienstwagen und Chauffeure? In Harburg zuletzt nicht, doch für den neuen Bezirksamtsleiter Christian Carstensen (SPD) wurde nun eine Stelle dafür ausgeschrieben. Carstensen möchte sich auch nach Hause fahren lassen. Denn: Für seinen Posten ganz im Süden möchte er nicht aus Langenhorn ganz im Norden Hamburgs wegziehen. Dabei hatte er sich gegenüber der MOPO noch als überzeugten Bahnfahrer bezeichnet, für den die große Distanz kein Problem darstelle. Und auch andere Bezirkschefs kommen ohne Fahrer aus. Kritik kommt von der Opposition in der Bürgerschaft.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

