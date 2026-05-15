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Ditib

Safiye Kılıç (50) ist stellvertretende Vorsitzende der Bergedorfer Kocatepe-Moschee-Gemeinde. Bis vor einem Jahr war auch im Vorstand der Ditib Nord, dem Dachverband der Ditib-Gemeinden aus Hamburg und Schleswig-Holstein. Foto: Florian Quandt

  • Bergedorf

paidUmstrittenes Islam-Fest ohne Hass-Redner gestartet – doch es gibt neue Vorwürfe

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Bis heute gibt es dafür keine schlüssige Erklärung: Wie konnte es geschehen, dass eine Bergedorfer Moscheegemeinde zu ihrem 40-jährigen Jubiläum mehrere Prediger aus der Türkei einlädt, die in sozialen Medien immer wieder durch israelfeindliche, antisemitisch aufgeladene und terrorverherrlichende Äußerungen aufgefallen sein sollen? Genau diese Frage überschattet das Fest der Ditib-Kocatepe-Gemeinde auf dem Frascatiplatz. Noch bis Sonntag dauert die Feier. Die umstrittenen Prediger wurden ausgeladen. Doch der Fall ist damit längst nicht erledigt. Denn es gibt neue Vorwürfe. Während des Festes soll ein nationalistisches türkisches Lied gespielt worden sein – Gäste zeigten berüchtigten „Wolfsgruß“, das Zeichen der türkischen Faschisten.


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