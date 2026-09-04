Das „Active City Festival“ steigt am 13. September in Wilhelmsburg. Was Sie erwartet.

Beim „Active City Festival“ geht es um Sport und Gemeindschaft. (Archivbild) hansebeach / Active City Festival

Laufen, kicken, Beachvolleyball – und das alles kostenlos: Am Sonntag, den 13. September, steigt im Wilhelmsburger Inselpark das „Active City Festival“. Von 12 bis 18 Uhr können Hamburgerinnen und Hamburger diverse Sportarten ausprobieren, Wettkämpfe verfolgen und einen Familientag im Park verbringen.

Das Motto lautet „Sport verbindet“. Vereine und Sportorganisationen bieten in der Sports Area zahlreiche Mitmachaktionen an – von Klettern und Trendsport bis zu klassischen Vereinssportarten. Die ParkSportInsel ist unter anderem mit Trendgames und einer Bewegungsbaustelle dabei. Für Kinder gibt es außerdem Kinderschminken und Ballonkunst.

„Active City Festival“: Beachvolleyball, Joggen, Kicken

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Sportlich ernst wird es in der Contest Area: Ab 9 Uhr werden im Inselpark die Hamburger Beachvolleyball-Meisterschaften ausgetragen.

Um 13 Uhr startet ein fünf Kilometer langer Lauf durch den Park. Dabei soll ausdrücklich nicht die Bestzeit zählen, sondern das gemeinsame Laufen. Um 15 Uhr geht es bei einer Tour mit dem ADFC auf dem Fahrrad durch Wilhelmsburg.

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Streetsoccerturnier in Wilhelmsburg

Auch Fußballfans kommen auf ihre Kosten: Beim Festival wird ein Streetsoccer-Turnier ausgetragen. Zudem wird zum fünften Mal der „Aktivste Verein“ des „Active City Summer“ ausgezeichnet.

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Auf der Bühne gibt es den ganzen Nachmittag Musik, Sportshows und Unterhaltung. Durch das Programm führt NDR-Moderatorin Nicole Steins.

Sportstaatsrat Christoph Holstein (SPD) betont vor allem den Gemeinschaftsgedanken: Sport bringe Menschen unabhängig von Alter, Herkunft oder Erfahrung zusammen. (js)