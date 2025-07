Umgestaltung abgeschlossen: Diese Straße in Eimsbüttel sieht jetzt ganz anders aus

Gute Nachrichten für die Anwohner der Mansteinstraße in Eimsbüttel, die in den vergangenen Monaten unter Baulärm gelitten haben: Die Arbeiten sind abgeschlossen und die Straße wurde umgestaltet.

In der Mansteinstraße wurde – wie in zahlreichen weiteren Hamburger Straßen – Tempo 30 eingerichtet. Wie die Bezirksfraktion der Grünen am Montag mitteilte, hat die Straße im Generalsviertel in diesem Zusammenhang breitere Gehwege und mehr Verkehrsinseln erhalten.

Das könnte Sie auch interessieren: Darum bekommt diese Hamburger Schule jetzt Videoüberwachung

Das sei wichtig, da dort viele Kinder, Jugendliche und Senioren unterwegs seien, die auf barrierefreie Wege angewiesen sind. Als zusätzliche Faktoren für mehr Aufenthaltsqualität wurden zudem mehr Sitzgelegenheiten, viel Grün und insektenfreundliche Pflanzen installiert, so die Fraktion. Der Parkraum sei „baumfreundlich“ neugeordnet worden. Mit diesen Maßnahmen solle auch ein Beitrag zu einer besseren Klimawandel-Bewältigung in Eimsbüttel geleistet werden. (prei)