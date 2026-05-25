Umfrage: Hat Hamburg ein Müllproblem?

Seit Tagen ist es warm in Hamburg. Die Parks und Strände der Hansestadt sind voll. Das bedeutet aber auch: Großeinsatz für die Stadtreinigung. Einmal-Grills, bergeweise Kohlereste, Verpackungsmüll – viele Leute lassen die Orte zurück, als wären öffentliche Plätze eine XXL-Mülldeponie. Ähnlich sieht es regelmäßig an den Abfallcontainern quer durch die Stadt aus, die vor Papiermüll überquellen. Ganz zu schweigen von den vielen Matratzen, Farbeimern und Co., die die „Waste Watcher“ von Altona bis Winterhude ständig einsammeln müssen, weil irgendwer sie illegal entsorgt hat. Einfach so. Wir wollen deshalb von Ihnen wissen, ob Hamburg ein Müllproblem hat:

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