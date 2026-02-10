Umbau-Zoff um wichtige Straße im Hamburger Osten: Richter fällen Beschluss
Seit über drei Jahren schon wird erbittert um die Rodigallee im Hamburger Osten gestritten. Die vielbefahrene, bislang vierspurige Verbindungsstraße soll ihr Gesicht grundlegend verändern. Das gefällt allerdings nicht allen: Nachdem die Bürgernitiative im vergangenen Jahr einen Eilantrag bei Gericht gegen den Umbau eingereicht hatte, haben die Richter jetzt eine Entscheidung gefällt.
