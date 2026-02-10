mopo plus logo
So soll die Rodigallee künftig aussehen: Zwei Fahrspuren für alle, eine Fahrspuren für Busse und Fahrgemeinschaften und breite Radwege.

So soll die Rodigallee künftig aussehen: Zwei Fahrspuren für alle, eine Fahrspuren für Busse und Fahrgemeinschaften und breite Radwege. Foto: melchior+wittpohl/LSBG

  • Jenfeld/Marienthal

paidUmbau-Zoff um wichtige Straße im Hamburger Osten: Richter fällen Beschluss

Seit über drei Jahren schon wird erbittert um die Rodigallee im Hamburger Osten gestritten. Die vielbefahrene, bislang vierspurige Verbindungsstraße soll ihr Gesicht grundlegend verändern. Das gefällt allerdings nicht allen: Nachdem die Bürgernitiative im vergangenen Jahr einen Eilantrag bei Gericht gegen den Umbau eingereicht hatte, haben die Richter jetzt eine Entscheidung gefällt.


