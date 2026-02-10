Seit über drei Jahren schon wird erbittert um die Rodigallee im Hamburger Osten gestritten. Die vielbefahrene, bislang vierspurige Verbindungsstraße soll ihr Gesicht grundlegend verändern. Das gefällt allerdings nicht allen: Nachdem die Bürgernitiative im vergangenen Jahr einen Eilantrag bei Gericht gegen den Umbau eingereicht hatte, haben die Richter jetzt eine Entscheidung gefällt.





