In dem Gebäude an der Mönckebergstraße war bis Ende April die Kreativnutzung „Jupiter“ – und stand bis jetzt leer.

In dem Gebäude an der Mönckebergstraße war bis Ende April die Kreativnutzung „Jupiter“ beheimatet. Foto: Florian Quandt

paidUmbau, Leerstand, Abriss? Das passiert mit Hamburgs Karstadt-Gebäuden

Fusionen, Pleite, Verluste: Jahrezehntelang lockten die großen Kaufhäuser von Galeria, Karstadt und Kaufhof Besucher an und prägten das Gesicht vieler Innenstädte, auch das von Hamburg. Doch diese Zeiten sind lange vorbei, inzwischen sind viele der Warenhäuser zu Dauersanierungsfällen geworden. Was passiert jetzt mit den Gebäuden, die im gesamten Stadtgebiet verteilt stehen? Eine Übersicht.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

