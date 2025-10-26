Fusionen, Pleite, Verluste: Jahrezehntelang lockten die großen Kaufhäuser von Galeria, Karstadt und Kaufhof Besucher an und prägten das Gesicht vieler Innenstädte, auch das von Hamburg. Doch diese Zeiten sind lange vorbei, inzwischen sind viele der Warenhäuser zu Dauersanierungsfällen geworden. Was passiert jetzt mit den Gebäuden, die im gesamten Stadtgebiet verteilt stehen? Eine Übersicht.





