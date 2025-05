Vor mehr als drei Jahren startete der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Ein Ende der Kämpfe ist nicht in Sicht. Familie, Freunde, Arbeit – ihr bisheriges Leben mussten sie hinter sich lassen: Drei Ukrainer erzählen, wie es ihnen heute geht, was sie von der Zukunft erwarten und wie sie die Geschehnisse in der Heimat aufnehmen.