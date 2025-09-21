Das Problem ist altbekannt – die Bezirkspolitik in Altona will jetzt neue Lösungen. Eigentlich ist die Große Bergstraße in Altona-Altstadt in Teilen für den Autoverkehr gesperrt, vorgesehen nur für Busse, Taxen und Fußgänger. Doch viele Autofahrer ignorieren das Verbot und nutzen die Einkaufsstraße trotzdem als Abkürzung. Die SPD will das künftig verhindern – mit einer besonderen Überwachungstechnik. Eine weitere Fraktion signalisiert bereits Zustimmung.





