SPD-Politiker Dennis Mielke fordert neue Maßnahmen für die Große Bergstraße. Im Hintergrund zu sehen: ein blauer Pkw, der unerlaubt in die Straße hineinfährt. Foto: Florian Quandt

  • Altona-Altstadt

paid„Autofahrer halten sich nicht an Regeln“: Überwachungsplan für diese Straße

Das Problem ist altbekannt – die Bezirkspolitik in Altona will jetzt neue Lösungen. Eigentlich ist die Große Bergstraße in Altona-Altstadt in Teilen für den Autoverkehr gesperrt, vorgesehen nur für Busse, Taxen und Fußgänger. Doch viele Autofahrer ignorieren das Verbot und nutzen die Einkaufsstraße trotzdem als Abkürzung. Die SPD will das künftig verhindern – mit einer besonderen Überwachungstechnik. Eine weitere Fraktion signalisiert bereits Zustimmung.


