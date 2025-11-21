Überwachungskamera filmt Raubüberfall: Bewaffneter Mann dringt in Pizzeria ein

Raubüberfall in Hamburg-Wilstorf: Am späten Abend ist ein bewaffneter Mann in eine Pizzeria im Süden der Hansestadt eingedrungen. Der Täter bedrohte einen Mitarbeiter und forderte Geld.

Kurz vor Ladenschluss herrschte in der Pizzeria im Hamburger Stadtteil Wilstorf bereits Feierabendstimmung. Ein Mitarbeiter stand noch im Verkaufsraum, ein Kollege war in der Küche beschäftigt, als um 22.52 Uhr plötzlich ein maskierter Mann den Laden betrat.

Überfall in Hamburg-Wilstorf: Bewaffneter Mann entkommt

Die Überwachungskamera zeigt, wie der Täter sofort eine Waffe zieht und den Mitarbeiter bedroht. Während der Küchenmitarbeiter von alldem nichts mitbekommt, wird der Kellner von dem Räuber gezwungen, das Bargeld auszuhändigen.

Anschließend rennt der Täter aus der Tür, springt auf einen E-Scooter und verschwindet in der Dunkelheit. Die Beute liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Kurz darauf treffen die ersten Streifenwagen ein.

Die Polizei leitete eine Großfahndung ein, suchte mit Hundeführern die Umgebung ab und sichtete die Videoaufnahmen. Trotz des schnellen Einsatzes fehlt vom Täter bislang jede Spur. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Hamburg entgegen. (mp)