Überraschung im Fall Block: Ex-Geheimdienstchef soll bald aussagen

Im Prozess um die spektakuläre Entführung der Kinder von Steakhaus-Erbin Christina Block (46) steht offenbar ein prominenter Zeuge kurz vor seinem Auftritt. Nach MOPO-Informationen soll auch der frühere Geheimdienstchef August Hanning (79) vor Gericht aussagen – ein genauer Termin steht allerdings noch nicht fest.

Gegen den Ex-BND-Präsidenten wird derzeit von der Hamburger Generalstaatsanwaltschaft ermittelt. Der Verdacht: Hanning soll 2022 als Verantwortlicher einer Sicherheitsfirma an einem zunächst nicht umgesetzten Entführungskonzept beteiligt gewesen sein – und später auch an den Vorbereitungen der tatsächlichen Aktion an Silvester 2023/24, als die beiden Block-Kinder aus Dänemark nach Hamburg gebracht wurden.

Ex-BND-Präsident will vor Gericht Aussagen

Mitte September hatten Ermittler deshalb seine Büro- und Privaträume durchsucht. Hanning bestreitet alle Vorwürfe entschieden und hat Beschwerde gegen die Durchsuchungen eingelegt. Nun muss er also vor Gericht Rede und Antwort stehen. Die „Bild“ berichtete zuerst. Er werde selbstverständlich aussagen und sich nicht auf sein Zeugnisverweigerungsrecht zurückziehen, sagte er demnach.

Der Fall Block sorgt seit Wochen für Aufsehen in Deutschland. Christina Block muss sich derzeit vor dem Hamburger Landgericht verantworten. Sie soll eine Sicherheitsfirma beauftragt haben, um ihre Kinder Klara (13) und Theodor (10) aus der Obhut ihres in Dänemark lebenden Vaters zurück nach Hamburg zu holen. (mp)