Überraschung für Kreuzfahrtfans: Hamburg-Besuch der „Queen Mary 2“ fällt aus

Die „Queen Mary 2“ sagt ihren Hamburg-Besuch im November ab: Ein technischer Defekt zwingt das Kreuzfahrtschiff zum Ausweichen. Der neue Zielhafen am 17. November: Bremerhaven.

Die „Queen Mary 2“ wird am 17. November nicht wie geplant in Hamburg festmachen. Grund dafür ist ein Defekt am Antriebssystem. Stattdessen steuert das Cunard-Flaggschiff Bremerhaven an. Für betroffene Passagiere organisiert die Reederei ein Busshuttle nach Hamburg. Das „Abendblatt“ berichtete zuerst.

Abreise der „Queen Mary 2” in Southampton startete mit Verzögerung

Die „Queen Mary 2“ war am 7. November in Southampton zu einer zwölf Tage langen Kreuzfahrt entlang der norwegischen Küste gestartet. Schon beim Auslaufen in Southampton hatte es Verzögerungen gegeben. Die Ankunft in Hamburg ist wegen des Antriebsdefekts nicht möglich – ein Abbruch der Reise stand jedoch nicht zur Debatte.

Die „Queen Mary 2“ ist seit ihrem ersten Hamburg-Besuch 2004 eine feste Größe im Kreuzfahrtkalender der Stadt. Das Flaggschiff der britischen Reederei Cunard lockt regelmäßig zahlreiche Hamburger an die Elbe. Der nächste Besuch eines Cunard-Schiffs in Hamburg ist für den 19. Dezember geplant: Dann läuft die erst ein Jahr alte „Queen Anne“ ein. (mp)