Seit über 50 Jahren warten die bevölkerungsreichen Stadtteile Lurup und Osdorf vergeblich auf eine Schienenanbindung. Nachdem die Planungen mehrfach über den Haufen geworfen wurden, gab es im September die Überraschung: Es wird doch eine U-Bahn! Jetzt werden die Planungen dazu schon etwas konkreter, wie etwa der mögliche Ort der Haltestellen. Und der Verkehrssenator verkündete eine Idee, die weit über Hamburg hinaus wirken könnte.





