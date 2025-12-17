mopo plus logo
Die Hochbahn hat Hunderte U-Bahnzüge bestellt, die autonom fahren können.

Die Hochbahn hat Hunderte U-Bahnzüge bestellt, die autonom fahren können. Sie sollen auf der neuen U-Bahn-Linie U5 zum Einsatz kommen.

Neue U-Bahn in den Hamburger Westen – hier könnten die Bahnhöfe entstehen

Seit über 50 Jahren warten die bevölkerungsreichen Stadtteile Lurup und Osdorf vergeblich auf eine Schienenanbindung. Nachdem die Planungen mehrfach über den Haufen geworfen wurden, gab es im September die Überraschung: Es wird doch eine U-Bahn! Jetzt werden die Planungen dazu schon etwas konkreter, wie etwa der mögliche Ort der Haltestellen. Und der Verkehrssenator verkündete eine Idee, die weit über Hamburg hinaus wirken könnte.


