Neue U-Bahn in den Hamburger Westen – hier könnten die Bahnhöfe entstehen
Seit über 50 Jahren warten die bevölkerungsreichen Stadtteile Lurup und Osdorf vergeblich auf eine Schienenanbindung. Nachdem die Planungen mehrfach über den Haufen geworfen wurden, gab es im September die Überraschung: Es wird doch eine U-Bahn! Jetzt werden die Planungen dazu schon etwas konkreter, wie etwa der mögliche Ort der Haltestellen. Und der Verkehrssenator verkündete eine Idee, die weit über Hamburg hinaus wirken könnte.
