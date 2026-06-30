Die Kreuzung Neugrabener Bahnhofsstraße/Cuxhavener Straße steht am Dienstagabend nach dem Starkregen unter Wasser. privat

Nach einem Wochenende mit Rekordtemperaturen und trockener Hitze ziehen am Dienstagnachmittag teils starke Gewitter mit Starkregen über den Norden. Besonders in einem Teil Hamburgs halten die Wassermassen die Feuerwehr auf Trab.

Wasser steht am frühen Dienstagabend auf der Neugrabener Bahnhofsstraße (Neugraben), Autos quälen sich bei dem Unwetter langsam durch den dichten Feierabendverkehr. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Dienstag vor Gewittern und Starkregen um 15 Liter pro Quadratmeter im Norden.

Starkregen: Viele Feuerwehr-Einsätze in Hamburgs Südwesten

Anzeige

Besonders getroffen hat es offenbar Hamburgs Südwesten. Dort zählt die Feuerwehr um kurz nach 18 Uhr rund 20 Einsätze, wie ein Sprecher des Lagediensts sagte. Grund für die Einsätze seien meist überflutete Keller oder Straßen. Größere wetterbedingte Einsätze mit Verletzten bleiben jedoch glücklicherweise aus.

Man habe Rücksprache mit dem DWD gehalten, ob noch mehr Regen zu erwarten sei, so der Sprecher. „Wir hatten ordentlich Regen, aber nichts was unsere Stadtfeuerwehr vor größere Probleme stellt“.

Anzeige

Auch nachts rechnet der DWD mit teils schauerartigem Regen im Süden Hamburgs. Weiter nördlich werden hingegen nur einzelne Schauer erwartet. Unbeständig bliebt es auch am Mittwoch: Wechselhaftes Schauerwetter und örtliches Unwetter mit Starkregen und Gewitter kommen auf Hamburg und Schleswig-Holstein zu.